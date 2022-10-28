搶攻解封後跨年商機，台北中山九昱希爾頓逸林酒店與國內戶外露營品牌Outdoorbase合作，以「露營風」為主題，在12月31日晚上10點至1月1日午夜12點30分，在酒店頂樓舉辦「Welcome兔2023」跨年派對，打造城市野趣氛圍。

現場不僅可遠眺台北101跨年煙火，加上live band活力獻唱、廚藝團隊精選主題風串串小點，以及精選調酒、紅白酒、熱紅酒、Fruit Punch無限暢飲，呼朋引伴迎接2023！16歲以上賓客入場價，每人1,380元+10%，11月30日前訂購付款早鳥優惠9折。

隨著國人露營市場的興起，台北中山九昱希爾頓逸林酒店以「露營風」為主題舉辦跨年派對。為了賓客更有臨場感，特別與本土戶外露營品牌Outdoorbase合作，在酒店頂樓以精靈帳、野營桌椅、燈具與裝備拖車等露營用具，打造沉浸式野趣體驗；伴隨派對期間無限享用的串串小點與特選酒水飲品，遠眺台北101跨年煙火迎接新年，更添獨特氛圍。Outdoorbase表示，近年露營用品除了機能性，更多結合了居家的設計風格，很高興藉由這次與酒店合作舉辦跨年派對，呈現露營用品不僅限於野趣，也能融入居家生活風格並展現個人品味。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店「Welcome兔2023」跨年派對入場票價（無座）為16歲（含）以上每人1,380元+10%，7至16歲每人690元+10％。座位區每組加贈氣泡酒一瓶，價值1,848元，3人座每組7,731元、4人座每組10,349元、8人座每組19,721元，11月30日前訂購付款享9折優惠。