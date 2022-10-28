日本迴轉壽司連鎖「壽司郎」再展新店，繼10月在台中北屯開出松竹店後，台灣壽司郎又挺進新北市新店區中興路開出第32號店，並將於11月1日正式開幕。新店、深坑與文山區等周邊消費者可就近品嘗壽司郎的壽司。
慶祝壽司郎新店中興路店開幕，推出開幕限定商品「厚切中腹」，推薦價 60 元。此外，11月1日起，單筆消費滿300元以上、並於台灣壽司郎官方臉書按讚，即可獲得新店中興路店限定資料夾乙個、送完為止。
日本迴轉壽司連鎖「壽司郎」再展新店，繼10月在台中北屯開出松竹店後，台灣壽司郎又挺進新北市新店區中興路開出第32號店，並將於11月1日正式開幕。新店、深坑與文山區等周邊消費者可就近品嘗壽司郎的壽司。
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