民進黨立委何志偉遭爆料，將民進黨台北市長候選人陳時中9月創作的一幅人像砂畫，棄置在立法院走廊。何27日澄清，畫作是以裝置藝術放置在走廊上展演，並不是放在回收區。對此，媒體人羅旺哲替何志偉抱屈，並認為選戰倒數一個月，各陣營都在團結衝刺時，綠營反而在黨內「獵巫、找戰犯」。

陳時中9月出席台灣藝術博覽會開幕式，受創辦人、開幕式主持人何志偉邀請，一起創作人像砂畫，未料，該畫作近日被放在立法院中興大樓五樓、電梯左側角落。針對被指將陳時中人像砂畫棄置在走廊一事，何志偉27日表示，把畫作放在走廊間，是為了讓更多人能看見，從而更支持本土藝術，畫作被有心人士遭到這種操作，實在非常荒誕。

對此，羅旺哲在臉書替何志偉抱屈。羅旺哲表示，他認識的何志偉是非常力挺藝術家，光是他的立院辦公室裡，就有很多台灣本土藝術家的作品，沒想到現在卻被黨內獵巫，說陳時中這幅畫，是他丟在立法院走廊，「被這樣放風聲，我想他的心裡一定很難過」。

羅旺哲提到，光是何志偉的臉書，就常常PO出與陳時中的造勢活動照片，私底下更是幫忙陳時中解決許多地方問題。羅旺哲感嘆表示，真心換絕情，選戰倒數一個月，各陣營都在團結衝刺的時刻，綠營反而已經在黨內「獵巫、找戰犯」。到底誰在傷害陳時中選情？羅旺哲說這個人「絕對不會是何志偉」。