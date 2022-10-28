台達電（2308）將於下午舉行法說會，說明第4季展望，受惠於旺季來臨，台達電第3季稅後盈餘為110.68億元，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為9.53元，優於市場預期，歐系外資、美系外資及日系外資均正面看待台達電前景，目標價分別給予310元、350元及300元，台達電今天股價逆勢走高。

進入傳統旺季後，滿手訂單的台達電展現強勁成長力道，第3季合併營收1062.48億元，首度突破千億元，單季稅後盈餘110.68億元，雙雙創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.26元；累計前3季合併營收為2787.83億元，年增12.07%，稅後盈餘為247.55億元，年增20.53%，每股盈餘為9.53元，優於市場預期。

台達電公布財報後，歐系外資、美系外資及日系外資發布最新報告，其中歐系外資將2022年每股盈餘上調9%，以反映高於預期的第3季和更好第4季前景，並將2023年每股盈餘上調4%，以反應台達電動汽車、風扇和基礎設施強勁的業務表現，我們預估2022年營收將年成長22%，給予台達電「買進」評等，目標價310元；美系外資及日系外資則分別給予台達電「建議買進」及「優於大盤表現」評等，目標價則分別為350元及300元。