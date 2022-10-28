瑞昱(2379)宣布，IoT解決方案推出全新第五代Ameba E系列，讓智能設備具備感知、互動及思考的能力，加上強大的邊緣運算，智能家電可因不同的時間或場景設定，轉換成多種功能的智能設備。Ameba E系列分別為Ameba Lite：RTL8720E、Ameba Lite Plus(RTL8726E)及Ameba Smart(RTL8730E)，支援智能語音、雙核運算、Wi-Fi 6、藍牙5.3、Matter等最新技術，能輕鬆有效的升級智能家庭系統。

瑞昱表示，Ameba E系列集成DSP智能語音，整合了Wi-Fi及DSP晶片，擁有先進AI算法，可以做到直接命令解析，有效地進行語音活動檢測、關鍵詞辨識、主動降噪、自動回音消除及自動增益控制，同時加入雙頻藍牙及最新Auracast廣播音訊。另外，Audio規格包含聲紋辨識、語音追蹤、波束成形等技術，可滿足各種開發需求。Ameba E應用在無線家庭劇院上也是相當出色，具備低延遲、低功耗及Multi-room技術，透過Wi-Fi網路傳輸，不僅讓喇叭擺脫有線限制更能達到影音同步的高品質體驗。

瑞昱表示，現今智能設備發展遇到許多連線及跨平台限制問題，Ameba E系列支援最新的Wi-Fi 6及Matter，覆蓋率更高、更少干擾、連結效能更優異，還可跨平台連接，是為未來智能發展的主流需求。

瑞昱的雙核設計，開發及維護都很容易，可將安全管理及功能設計分開至雙核內，提供安全性極高的加密方式，選擇多元且可靠。瑞昱全新第五代Ameba E系列解決方案，有助於智慧家庭進一步發展，推進智能世代的演化時程，擴大客戶研發應用，創造開發者及使用者的雙贏目標。