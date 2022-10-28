衛福部長薛瑞元等指揮中心團隊，昨天去民進黨台北市長候選人陳時中競選總部「密會」陳時中，更是「驗證」外界質疑，「指揮中心就是陳時中第二個競選總部」；陳時中競總總幹事吳思瑤今受訪表示，昨晚不是什麼密會，是光明正大的好朋友和競總給陳時中打氣；「這件事從頭到尾就是到總部加加油、一頓溫暖的晚餐，如此而已」；選舉不要選到沒朋友。

衛福部官員及指揮中心團隊到陳時中競總，被質疑是否跟疫苗等相關議題討論；吳思瑤受訪說，第一，昨晚不是什麼密會，是光明正大的給好朋友，也不是談論國家事務，單純朋友間簡單吃個便飯，給陳打鼓舞、溫暖。

吳思瑤說，阿中就一個這樣溫暖的人，跟陳合作過夥伴都成為好朋友，這份情誼不會改變，阿中也在這場選舉中，也獲得越來越多好朋友，這些好朋友基於選前、下班之後，一頓便飯，一起來吃個便飯、溫暖是人之常情，這也看到陳時中跟這群革命夥伴堅定的情誼，所以給予加加油。

她說，他們也歡迎更多陳時中好朋友，都在下班空餘時間，給阿中及團隊加加油，這件事從頭到尾就是到總部加加油、一頓溫暖的晚餐，如此而已。

不過吳思瑤也說，她並沒有在現場，據她所知，就是簡單吃個東西，聊天，並給予溫暖及打氣，陳時中一在強調，現在身份是以市政優先，不會再去做對現在與自己職務、職責無關的事情討論，朋友之間也不會要求陳時中選到沒朋友。

至於是否會有瓜田李下之嫌？吳說，她要強調，選舉不要選到沒朋友，這是朋友之間互相關懷。

另外，談到11月5日就要登場的辯論，還找來姚人多及林錦昌等人協助；吳思瑤表示，競選總部兢兢業業準備中，陳時中是提出最多元、最廣政見的候選人，幕僚群們持續在精煉，要把亮點呈現；而在文稿部分，陳時中想要表達的內容，最近也積極討論，會花很多時間練習，很多人都願意站出來助陳時中一臂之力。

哪些人陪他練？吳思瑤說，大家都很好奇，各方人士都會來陪他練習，不需要去聚焦。台北市長柯文哲的市政沉痾，都會是論述重中之重，大家關心的必考題，都會呈現，市政沉痾，阿中早就準備好。

競總政策小組召集人管碧玲說，藍營就是藉勢藉端，小題大作，任何事情都可以雞蛋挑骨頭，今天關閉朝野協商就是一個例子。