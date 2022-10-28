「盧秀燕建設第一名」國民黨前台北市議員羅智強在臉書大讚台中市長盧秀燕，羅智強指出，重大公共建設是進步城市的指標，也是檢驗施政成果的重要項目，媽媽市長就是不一樣，六都網路評比，台中又登上重大建設聲量王。

圖/截自網路

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羅智強並引用「KEYPO大數據關鍵引擎」統計調查指出，近兩年來六都重大的公共建設，網路聲量第一名是台中市，並以交通建設台中捷運綠線最獲好評

人數已經突破千萬人次；其中，休閒運動建設中央公園以及長春、大里、潭子運動中心最被大家討論，媽媽市長軟硬兼施，硬體建設外，台中更奪下《天下》幸福城市調查「教育王」。

羅智強指出，盧秀燕上任後台中增市教育文化預算，已由過去六都最低躍升為第一，此外，台中經濟仍然持續亮眼，有10項經濟指標全國第一。在市民最有趣的空氣質量部分，市經府專案組強力稽查，中火用煤量減量、台中的空污減量全國第一，而今年空品監測顯示分數PM2.5濃度控制在15微克下是中第一個達標的城市。

在治安方面，羅智強則指出，台中整體治安環境也有大幅度的改善，包括掃黑、肅槍、緝毒等中央治安專案，台中去年都拿下第一，各項指標顯示，施政最用心的就是媽媽市長。

根據網路溫度計「時事網路大數據分析」指出，依據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2020/10/20～2022/10/19）統計調查，近兩年來六都重大公共建設網路聲量第一名是台中市，總共76萬9,895筆聲量。除了交通建設台中捷運，還有休閒運動建設中央公園和長春、大里、潭子運動中心最被大家討論。其中台中市的重大公共建設聲量最高點出現在2020年11月17日，當天是台中捷運綠線試營運第二天，試營運期間民眾可免費搭中捷，不少網友迫不及待搭乘台中第一條捷運，直呼「搭捷運還是方便，可以躲雨、吹冷氣、不用停車」，但也有民眾認為「捷運站離景點比較遠。」台中捷運系統是台灣中部第一個大眾捷運系統，無論是動工或是完工啟用，都受到相當大的關注與討論，尤其捷運更是直接影響到民眾的生活，因此民眾有許多不同的看法，逢甲大學運輸與物流學系教授林良泰分析，捷運直接攸關民眾日常出行，加上許多人期待台中捷運通車，因此網路聲量高。