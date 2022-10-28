前媒體人朱凱翔去年12月在臉書爆料立委高嘉瑜家暴案的被告林秉樞疑「喬」特權疫苗一事，並PO出林秉樞的相關疫苗施打紀錄，衛福部進行內部調查後，發現外洩管道疑自北市聯合醫院系統介面，聯醫也展開行政調查，發現內湖門診部主任侯君穎曾查詢過林秉樞施打紀錄，台北地檢署認定侯女疑教唆美女醫師陳菁徽將林的施打紀錄，外流給朱男，28日依違反《個人資料保護法》起訴侯、陳、朱3人。

被起訴3人都是知名人士，其中侯君穎是前衛生署長侯勝茂、前台北市立聯合醫院仁愛院區院長劉秀雯的掌上明珠，被稱為美女醫師的侯女從台北醫學大學醫學系畢業後，曾進入台大擔任住院醫師；另位美女醫師陳菁徽則是前立委黃昭順女兒；朱凱翔則是前宅男女神主播吳宇舒的丈夫。

本案緣於朱凱翔去年12月13日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」，爆料立委高嘉瑜家暴案的被告林秉樞喬特權疫苗一事，並PO出林秉樞的相關疫苗施打紀錄，引發各界關注。

衛福部進行內部調查後，發現林被外洩的施打紀錄疑自北市聯合醫院系統介面，聯醫也展開行政調查，發現內湖門診部主任侯君穎曾查詢過林秉樞的施打紀錄。

聯醫進行行政調查時，侯女坦承她翻拍系統介面，但不曉得為何照片會外流到朱凱翔，之後聯醫將全案函送台北地檢署偵辦。

檢方調查時，侯女辯稱她查詢林疫苗施打紀錄，只是一時單純好奇，但不曉得照片會外流，但她後來鬆口坦承，她曾將照片傳到僅有3人的line群組，其中成員包含美女醫師陳菁徽，之後她就不曉得照片去向。

檢方勘驗侯、陳女的3人群組對話紀錄後，發現侯女曾將不利於己的對話刪除，包含侯女傳訊「要外流可以，但請用翻拍」。檢方傳喚陳女到案，陳女坦承她將照片傳到朋友露營群組，並轉述侯女「可以外流」的對話，該群組成員包含朱凱翔在內。

檢方認為，侯女濫權蒐集如病歷在內的特種個資，且翻拍林秉樞疫苗施打紀錄，並刻意外流，構成《個資法》違反蒐集、違法利用，且對話紀錄也證明侯有教唆陳外流照片的犯意，另陳與朱2人則是有共謀外流照片的犯意，3人均是共犯，因此今以違反《個資法》起訴侯、陳、朱3人。