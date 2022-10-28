儘管面對整體智慧手機市場放緩和全球經濟阻力，蘋果第四財季（7～9月）營收獲利均超出市場預期，營收改寫同期新高，而獲利亦創新高。不過，最關鍵的iPhone手機和服務事業營收表現不及市場預期，以及公司高層對一年最重要的10～12月季度營運表現提出預警，使盤後股價陷入震盪。

蘋果周四盤後股價小漲0.32%，稍早前曾下跌2%。

今年來蘋果股價下跌逾18%，表現優於標普500指數（跌20%）和那斯達克指數（跌31%）。

●2022財年第四季（7～9月）財報

蘋果第四財季合併營收年增8.1%，為901.5億美元，創下同期新高，亦優於市場預估的889億美元。

淨利達207億美元，亦創下新高。

每股盈餘年增4%，為1.29美元，優於市場預估的1.27美元。

毛利率為42.3%，略高於市場預估的42.1%。

蘋果全年總營收成長8%，達到3943億美元。

●第四財季各事業群表現

iPhone手機營收年增9.67%，為426.3億美元，不如市場預估的 430億美元。

Mac電腦營收年增25.39%，為115.1億美元，優於市場預估的93.6億美元，並創下同期新高。

iPad平板電腦營收年減13.06%，為71.7億美元，不及市場預估的79.4億美元。

其他產品營收（包括AirPods、Apple Watch等）年增9.85%，為96.5億美元，優於市場預估的91.7億美元。

服務事業營收年增4.98%，為191.9億美元，不及市場預期的201 億美元，且成長力道較前一季的年增12%大幅放緩。

●第四財季各地區業務

美洲區營收年增8%，為398億美元。

歐洲營收年增9.6%，為228億美元。

大中華區營收年增6%，為154.7億美元。

日本營收年減5%，為57億美元。

其他亞太地區營收年增23%，為63.7億美元。

●高層說法

蘋果上季財報有幾個亮點，其一是Mac電腦營收成長逾25%，達到115億美元，儘管來自零組件供應商、晶片製造商和其他PC公司的數據顯示在7～9月季度筆電和桌機銷售顯著放緩。而包括穿戴式設備在內的其他產品營收成長近10%，未如市場預期受到經濟憂慮和消費力道下滑的影響。

蘋果未提供第一財季（10～12月）財報，這段期間正逢年底的節日購物檔期，向來是蘋果全年度最重要的一季。自2020年新冠疫情爆發以來，蘋果即以前景高度不明為由停止發布財測。

財務長Luca Maestri表示，第一財季整體營收年增率恐將低於前一季的8.1%，其中，Mac營收料將較前一年同期下滑，而服務事業營收雖可望較前一年同期增長，但將受到宏觀經濟環境的衝擊。

執行長庫克（Tim Cook）在談到蘋果上季營收成長8%時表示，若不是受到強勢美元影響，上季營收年增率會達到「2位數」。庫克表示：「該季外匯因素造成的衝擊超過600個基點（一個基點為0.01%），影響相當巨大，如果沒有匯率帶來的衝擊，我們會以兩位數速度增長」。庫克並表示，蘋果已經放慢人員招聘。

iPhone手機營收成長率超過9%，但仍不及市場預期，庫克對此表示，儘管跡象顯示其他智慧手機公司正苦於需求下滑，但iPhone銷售表現仍然強勁，他並提到Android手機用戶改買iPhone的現象增加，以及iPhone 14 Pro系列高階手機供應吃緊。

在供應短缺問題影響蘋果銷售表現數個季度之後，庫克表示，供應鏈問題在第四財季並未對蘋果造成重大影響，在一些記憶體晶片上的支出有所降低。

上季服務事業營收年增5%，較前一季大幅放緩，且落後市場預期，財務長Maestri表示，除了受到外匯因素影響外，也受到數位廣告和遊戲營收下滑拖累。

服務事業全年營收成長率略高於14%，達到781.3億美元，不如2021財年的成長16%，更遠低於2020財年的成長27%。蘋果表示，服務業務總訂閱量達9億。該公司日前宣布調漲Apple Music和Apple TV+訂閱價格，但新價格自本季（10～12月）起生效。庫克表示，Apple Music漲價，因為授權成本增加了，而Apple TV+現在有更多節目，所以蘋果覺得該產品更具價值。