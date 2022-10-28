台南市政府交通局28日指出，明（29）、後（30）兩天中西區將有4場大型活動，又有宮廟遶境，預期將有大量車潮、人潮，請市民提早規畫替代路線，避開擁擠路段，節省旅行時間。

交通局說，31日是西洋萬聖節，中西區赤崁商圈29、30日將於中西區永福路從民生路至民權路段，辦理「2022 赤嵌萬神節-朋派市集.萬神攒動.樂音繚繞」，屆時永福路將管制，來往民眾建議改道忠義路及西門路。

中西區海安商圈也將於海安路二段從中正路至民生路段舉辦「2022裝神弄鬼萬聖派對」，屆時海安路將管制，來往民眾建議改道西門路或金華路。

另外，市府觀光旅遊局將於河樂廣場舉辦「2022台南餐酒嘉年華暨臺傲日TIME OUT威士忌＆調酒展」，屆時中正路從環河街至康樂街段將管制，來往民眾建議改道民生路或府前路。

觀光旅遊局還將於台南市美術館2館舉辦「2022森山市集」，屆時友愛街從忠義路至永福路段將管制，來往民眾建議改道民生路或府前路。

至於安南區國立臺灣歷史博物館戶外園區也有「島嶼餐桌物語」活動，行經長和路、環館路、慶和路車輛，請注意行駛。

交通局長王銘德表示，因應觀光人潮及車潮出現，交通局將持續於大台南智慧交通中心全程監看重要路段的交通狀況，即時因應車流狀況啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，疏解車流。