沒想到PLG新球季還沒開打，高雄鋼鐵人就發生不少變動！才剛宣布將用鈦強取代釩斯的鋼鐵人，28日又毫無預警宣布總教練格魯諾維奇解除總教練職務，代表他連一場正式例行賽都沒真正帶過，就已經提前宣告下台，洪啟超也再次擔任代總教練職位，籃球事務營運長鄭志龍則會監督球隊訓練，等同加入教練團隊的意味十足。

以下是鋼鐵人發布的新聞稿內容，「高雄17直播鋼鐵人28日宣布教練團異動，與總教練格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic）協議後解除總教練職務。球團感謝Lale教練於上賽季末開始帶領年輕的團隊和鋼鐵小將們，也肯定其這幾個月在球隊的貢獻及付出。現階段由助理教練洪啟超代教練，負責球隊訓練工作，籃球事務營運長鄭志龍則監督球隊訓練事宜。

球團目前正積極物色總教練人選，持續加強鋼鐵人教練團戰力，把握開季前關鍵時刻，投入百分之百的能量備戰。」