台灣謎片導演圤智雨，先前找網紅鄧佳華拍攝成人片《華根初上》打開知名度，接著還舉辦男優海選，掀起討論熱潮，不過日前卻透露台灣出現「男優荒」，接著點出背後關鍵原因，引發大批網友熱議。

圤智雨表示上次素人海選勝出的AV男優，預計將於11月開拍，不過話鋒一轉，語帶無奈表示：「台灣出現男優荒」，他指出最近看台灣AV時，男主角都是固定幾個熟面孔，像是某位銀髮微胖男優，不斷出現在各AV裡，主要原因是「除了片商的專屬男優外，非專屬的男優目前缺少」，至於造成這樣的關鍵點，不外乎是面試的男優中看不中用、現場出狀況，不然就是拍片日前突然神隱。

圤智雨眼見「男優荒」，忍不住喊話：「台灣的血性男兒，請別出張嘴了，如果不想看到差不多的男優，那就快點修煉XX」，對此，網友紛紛留言：「錢給的不夠多，而且要做很大的犧牲，這個情況確實有點難吸引人」、「把男優的價格提高就不缺了」、「言下之意又有海選男優的機會了」、「怎麼面試?想要報名」、「提高價格超才符合經濟學」。

李妍憬昨(27日)在曬出與AV導演圤智雨的床照，接著大方認愛，圤智雨也透露追求女方的秘訣，就是出動愛犬波比培養感情，讓她每次要與愛犬分開時都是難分難捨，接著就追到手了，放閃舉動讓網友紛紛獻上祝福。