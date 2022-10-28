四次環保違規開罰！中油大林廠火災居民抗議喊遷村 柯志恩酸陳其邁：市長永遠只會震怒

高雄市小港區中油大林煉油廠第三重油脫硫工場27日晚間發生爆炸案，巨大聲響嚇壞當地居民，初步調查，加氫脫硫程序（M17)開爐作業時，疑似空冷器氣爆，產生大量黑煙，環保局依違反空汙法重罰500萬，國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，高雄市長陳其邁不該只有開罰、震怒，應該要跟中油商討到底要怎樣解決居民安全的問題。

柯志恩28日上午前往小港中天寶殿、二苓市場掃街拜票，她表示，就她的印象，大林煉油廠今年已經有4次因為環保問題遭開罰，大家都不願意看到這件事情發生，但陳其邁永遠都只是震怒，選舉即將到來，相信他的怒火會比過去更重。

柯志恩指出，是對居民來說，大家最關切的是就是安全問題，且鄰近的大林蒲遷村問題已經討論15年時間，經濟部長王美花先前也親自南下不斷跟大林蒲居民溝通、協調，但顯然還是沒有進展。

柯志恩認為，大林煉油廠發生爆炸居民相當恐慌，議長曾麗燕跟國民黨議員都到現場關切，陳其邁勢必要拿出更大的魄力來解決問題，而非只有開罰、震怒，她認為應該要跟中油商討到底如何解決居民的安全問題，並拿出具體的解決辦法。另外居民也相當關切遷村問題，大林蒲遷村何時會得到完善的解決，市府應該要給大家明確的日期。