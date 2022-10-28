菸害防制法超過15年未修，今天上午將舉行立院黨團協商，針對仍有爭議的修正條文進行討論。由158個民團組成的台灣拒菸聯盟，其中20個團體代表今天聚集在立法院前，呼籲立院加速審查菸害防制法修法，本會期順利通過，國民黨立院黨團書記長李德維、民進黨立委吳玉琴分別代表黨團收下陳情書 。

台灣拒菸聯盟今天提出4大訴求，包括：呼籲立院加速審查菸害防制法修法、禁止薄荷菸在內的所有加味菸、禁止新型菸品，以及勿讓加熱菸載具成為菸害防制破口。全國家長會聯盟副理事長焦惠芳表示，全台至少7.9萬名國高中學生陷入電子煙危害，為了年輕的下一代，請各位委員幫幫忙，務必盡快完成協商、年底前完成修法。

陽光社會福利基金會經理莊麗真表示，歐盟已經在2020年全面執行禁止販售薄荷菸在內的所有加味菸品，由於加味菸是青少年入門，台灣切勿開倒車，不要葬送下一代健康！台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌也指出，美國2009年開放薄荷加味菸後，目前12歲以上高達1850萬人使用加味菸，台灣絕對不要重蹈覆轍！

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸害防制法自96年6月通過後未曾修法，但電子煙入侵校園已經10年、加熱菸在校園內氾濫超過5年，而香港在去年通過「雙禁」電子煙和加熱菸，澳門也在今年8月剛剛通過雙禁。她憂心，國內若未及時禁止加熱菸，未來加熱菸展示店林立，這是大家想看到的嗎？

李德維表示，國民黨團多數委員都希望「雙禁」，不只是大專院校，也害怕現在高中、國中、高職等年輕學子使用菸品的比率增高，國民黨團的立場是希望維持乾淨的校園空間，為了下一代，我們會一起努力打拼。

吳玉琴表示，行政院提出的版本是禁止電子煙、管理加熱菸，我們也一直質疑加熱菸載具如何管理，待會黨團協商會持續討論這件事情，「未來加熱菸旗艦型展示場所林立，不是我們樂見的！」並允諾會持續和行政部門溝通。