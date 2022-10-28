八點檔女星文汶(張懷文)與男星吳皓昇結婚四年，在今年八月宣布懷孕消息，預產期落在11月，然而，昨(27)日吳皓昇在臉書上發文曬出老婆憔悴躺在病床上的照片，更透露產檢時發現嚴重宮縮。

女星文汶與男星吳皓昇2018年登記結婚，終於在結婚四年後，於今年八月宣布懷孕，不過吳皓昇昨(27)日在臉書發文透露，難得休假日帶老婆去產檢，由於院內電腦當機，因此醫護人員先安排老婆文汶做胎心音檢查，沒想到一檢查卻發現老婆文汶「在這週期不該出現的嚴重宮縮」然而，更令吳皓昇驚訝的是「迷糊的媽咪居然一點感覺也沒有」隨後院方也立刻安排住院安胎，吳皓昇也表示目前老婆正在靜養恢復中。

然而，這次無意間被安排的檢查，也讓吳皓昇不經感到神奇，也感謝上帝巧妙的安排並寫道：「謝謝神巧妙的安排我的行程，保守您賜的產業平安，往前看迷迷糊糊，回頭看清清楚楚！一切榮耀歸於上帝！」，貼文一出後，釣出許多「欄勾勾」藝人留言集氣，也引來網友們的關心。