邱太三今早（28日）出席國際研討會。（林勁傑攝）

陸委會主委邱太三今指出，全世界對大陸最關注清零措施，這不但大陸內部社會產生問題，國際生產供應鏈、金融活動及人民往來造成困擾。入境大陸現在還是「7＋3」，更重要是封城限制移動，造成包括我方等各國與之交往困擾。另，大陸對台措施還諸如禁止陸生來台、陸客自由行等。因此希望雙方能有效以人民福祉為優先做新的接洽和安排。

邱太三今早（28日）出席「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會，提出希望兩岸透過有序健康交流，增進雙方理解。他在開幕式後受訪時被問到雙方該如何有具體為時稱，由於很多措施都涉及交通工具，縱使設定航班，若無人訂位，航空公司也不會飛，政府一直鼓勵國內航空公司開航班。他舉例，上海到台北應該是最熱門航點，但可能因為上海封城等措施，導致中國國航、東航最近才開始飛，否則只有華航和長榮每兩周一航班，故這些都有待雙方努力在疫後推動正常健康有序交流。

對於中共統一台灣是否有時間表，邱太三說，「目前沒看到時間表」，但和平統一、一國兩制在二十大報告中，統一為中共民族偉大復興項目之一。

他強調，大陸對台統戰策略根據不同政黨不外乎「反獨促統」；對民進黨執政以反獨為主，國民黨由於有模糊的「九二共識」則以促統為主。二十大列入統一台灣項目，邱太三認為，北京未來會用促統為優先，反獨只是手段之一而已。過去軟硬兩手交叉使用，現在應該硬得更硬軟得更軟，明年3月「兩會」後會有較具體對台工作項目釋出，政府會再研擬相關對策。