纏訟16年的國務機要費案，經立法院今年5月修正《會計法》除罪化後，前總統陳水扁、妻子吳淑珍5人今年8月獲台灣高等法院判決免訴確定，另前最高檢察署特偵組先前將吳淑珍、總統府前後任辦公室主任馬永成、林德訓3人涉嫌詐領2700多萬元部分，移請台北地檢署偵辦，北檢因《會計法》已修法廢止刑罰，28日將吳、馬、林3人不起訴處分。

特偵組裁撤前，認為吳淑珍自2002年7月起2006年3月向友人貴婦團蒐集發票，指示林德訓、馬永成等人核銷國務機要費中的非機密費共2740萬252元，移併北檢偵處。

由於國務機要費案纏訟16年後，立法院今年5月三讀通過《會計法》第99條之1修法條文，將國務機要費除罪化，今年7月15日，高等法院更二審將國務機要費案判決免訴，由於高檢署檢察官不上訴，扁珍、林德訓、馬永成、前總統府出納陳鎮慧5人獲免訴確定。

北檢因吳淑珍、林德訓、馬永成3人分別被控詐領的1480萬8408元、1195萬44元兩部分，已獲判免訴確定，另3人以捐助台灣教授協會、支付裕華彩藝公司印製「海洋國家進步台灣」一書，共重複詐領的64萬1800元部分，都因犯罪後之法律已廢止其刑罰，依法不得再予追訴，今將3人不起訴。