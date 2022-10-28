中央流行疫情指揮中心昨（27）日公布，國內新增35640例本土病例、死亡84例，單日死亡數更創下8月中旬以來次高紀錄；其中1名20多歲女性死亡個案有慢性神經系統疾病，未曾接種疫苗，發燒確診4天即過世。此消息引發熱議，大批網友對蔡政府相當心寒，更有人質疑：「都已經死那麼多人了，總統是不是只關心選舉？」

指揮中心公布，國內本土昨日新增35640例，境外62例、死亡84例；各縣市分佈，以新北市最多，有6149例、台中市4851例、高雄市4233例、桃園市3545例、台北市3469例、台南市3147例。

死亡新增84例，創下BA.5疫情以來次高。其中一名20多歲女性，有慢性神經系統疾病長期臥床、未接種疫苗，10月19日發燒，隔日呼吸喘、氧氣濃度下降至急診快篩陽確診，X光顯示兩側肺炎，住院給予瑞德西韋、抗生素等藥物 ，仍不幸於10月22死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭，發燒確診4天即過世。

國內死亡新增84例創次高紀錄的消息引熱議，數千位網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與PTT論壇留言：「都已經死那麼多人了，總統是不是只關心選舉？」「反正總統每天到處跑輔選，根本不在意，真的很心寒」、「蔡英文表示：」、「趨緩？等等又恢復4萬」、「指揮中心一直帶風向說一直趨緩！死亡人數怎麼不會下降！」、「每天還有兩萬起跳的確診案例，這叫疫情趨緩喔？」「台灣的死亡率真的很高！很嚇人！」