選戰進入倒數階段，高端委託公司涉中資疑雲未解，卻傳出衛福部長薛瑞元帶隊，包含疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人，昨晚前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部。國民黨台北市長候選人蔣萬安今痛批，衛福部已成第二個資策會，陳時中已成太上衛福部長，「他們到底是套招，還是報告不可告人的事情」，喊話薛瑞元把高端疫苗採購的過程清清楚楚的向國人交代。

談到衛福部官員晚間密會陳時中，蔣萬安今天參訪台北都市更新學會「都市再生願景館」時指出，「衛福部說他們只是老朋友見面，互相取暖，你相信嗎？陳時中說他不會去干涉衛福部的醫療政策，你們相信嗎？」

蔣萬安強調，這已經不是行政不中立的問題，而是現在衛福部已經成為第二個資策會、第二個農委會，陳時中已經成為太上衛福部長，所以陳時中不要說自己已經離開、完全不知道、不要問。

蔣萬安也質疑，昨天衛福部官員夜奔密會陳時中，「他們到底是套招，還是報告不可告人的事情」，其實與其硬抝說老朋友見面，不如薛瑞元就老老實實把高端疫苗採購的過程清清楚楚的向國人交代。

對於高端委託二期臨床試驗的公司涉及陸資爭議，蔣萬安昨質疑衛福部難道事前不知道，還是為了護航高端「知道也裝做不知道？」但王必勝反嗆此舉是烏龍選舉操作。

蔣萬安直言，衛福部現在就是成為第二個資策會，官員們夜奔密會陳時中，當陳時中的打手 講這樣的話，其實就跟資策會不斷放話修理民眾黨新竹市長候選人高虹安一樣，沒有什麼不同，所以現在衛福部就成為第二個資策會。