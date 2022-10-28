【LIVE直播】桃園市長最新民調！ 趙少康最新回應

中廣、蓋洛普徵信股份有限公司今(28日)公布桃園市長選舉民意調查結果發表會，四位候選人支持度由國民黨張善政以27.88%領先，其次為民進黨鄭運鵬24.25%、無黨籍鄭寶清4.81%、民眾黨賴香伶4.07%。對此，中廣董事長趙少康分析，鹿死誰手還很難說。

趙少康表示，上次蓋洛普做的民調，鄭運鵬比張善政多3.39％，這次張比鄭多3.63％，當然都在誤差範圍邊緣上，所以「鹿死誰手還很難說」，非常接近，現在真的不敢講結果，並不是某一個人強勢領先。

該民調詢問民眾「請問，如果明天就是2022年桃園市長選舉投票日，您可能會投票支持哪一位候選人？」結果張善政為27.88%、鄭運鵬24.25%、鄭寶清4.81%、賴香伶4.07%、不去投票4.12%、33.36%尚未決定，以及1.5%為不知道/拒答。

此份民調調查對象為桃園市20歲以上具投票資格民眾，時間為25日至27日，透過住宅電話後兩碼隨機抽樣，電訪成功率為80.58%，針對有效樣本性別/年齡進行加權，完成電訪有效樣本數1,071，在 95% 信賴水準，抽樣誤差±2.99%。