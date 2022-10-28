台南科工區一家大型印刷廠從2016年起至2021年，涉嫌短報空氣汙染防制費高達1億3000萬餘元。台南地檢署指揮保七總隊及環保署南區督察大隊，持搜索票前往該印刷廠3處營運處所搜索，除查扣相關營運資料，還帶回5人問訊。檢方複訊後，分別諭知印刷廠黃姓負責人、鄭姓課長鄭各以10萬元、5萬元交保候傳，其餘3人請回。

檢方指出，該印刷廠為國內生產熱轉印膜印刷廠，專門開發3C、電子產品外殼的模內轉印膜（IMR），有8成以上為應用於筆記型電腦機殼表面的IMR薄膜。

行政院環保署環境督察總隊南區環境督察大隊執行「110年南部地區揮發性有機汙染物產源專案督察計畫」時，發現該印刷廠有溢漏揮發性有機汙染物（VOCs）氣體及申報不實等情事，涉嫌違反《空氣汙染防制法》，經組成專案小組報請南檢檢察官蔡佰達指揮偵辦。

檢方說，2021年11月2日保七總隊會同南區環境督察大隊前往該印刷廠聯合稽查、勾稽比對申報資料時，發現該印刷廠為符合台南科工區環評VOCs排放量限值，涉嫌不實申請變更固定汙染源操作許可、長期短報VOCs原料使用紀錄、不實申報廢棄物月產出貯存量、低報空氣汙染防制費等。經台南市政府環保局今年9月審算完成，發現該印刷廠從2016年第3季至2021年第2季間，原本應該申報繳納空氣汙染防制費約1億4000萬餘元，卻僅申報618萬餘元，短報高達1億3000萬餘元。