41歲凌姓女子因滯欠健保費9000餘元，行政執行署台北分署詢問過程，因凌女不時緊張地催促趕著回家。執行人員感覺有異，仔細詢問才知她若不在規定回家，會被父親肢體暴力，並控制她行動，並稱她因此無法外出找工作，沒有錢可繳還。台北分署介入關懷，將本案移請台北市家庭暴力暨性侵害防治中心處理。

北市凌女因滯欠健保費9000餘元未繳遭移送台北分署執行，向凌女詢問原因，凌女驚恐的表示「能出門的時間不多，如果不在規定的時間回家，父親會先打母親，等我回到家再打我…用肢體暴力控制我的行蹤，所以也沒辦法外出找工作，沒有錢可以繳款…」。

執行人員擔心凌女繼續遭受暴力，請凌女儘速將其所述遭受家暴照片資料提供台北分署，台北分署審視凌女所提供資料後函請台北市家庭暴力暨性侵害防治中心處理。

台北分署為追蹤凌女是否已獲得妥善協助，近日再向該中心詢問凌女家暴案件之協助處理情形，承辦社工表示凌女與其母親已脫離被家暴之環境，也分別找到工作，會再持續給予凌女關懷及協助。