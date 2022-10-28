群眾8年前攻占行政院案，台灣高等法院更一審認定，李冠伶、許順治因暴力破壞政院前鐵拒馬，不能主張公民不服從、扺抗權免責，依損壞公務員職務上掌管物品罪，各判有期徒刑4月，可易科罰金，2人不服提上訴，最高法院駁回確定。

另檢察官指控魏揚等7人犯煽惑他人犯罪，去年更一審依學者及最高法院相關判決要旨，認定煽惑屬教唆或幫助犯，魏揚等人觸犯較重的侵入建築物罪，屬告訴乃論，因政院撤告已不受理，煽惑犯罪判決公訴不受理確定。

政院遭攻占事件，檢方原起訴132人，民進黨全面執政後，2016年 行政院長林全撤回侵入建築物及毀損告訴，最後只有11人被依損壞公 物、妨害公務罪判刑3至5月，可易科罰金。

2014年3月18日，魏揚等人夥同其他占領立法院人士，在同年月23 日晚上，號召群眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被強行爬入政院，並在正 門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警察爆發激烈衝突。

其中許順治、李冠伶主張公民不服從，行使抵抗權，更一審認為2人用破壞鐵 拒馬方法闖政院，具有暴力性，且非最後不得已手段，不符緊急避難 要件，不能免除刑責，各判處可易科罰金之刑4月，2人不服提上訴，遭最高法院駁回定讞。