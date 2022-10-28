台北市立動物園大貓熊「團團」第二次MRI結果出爐，情況不是很樂觀，陸委會27日表示，已收到市政府來文申請大陸專家抵台會診；動物園今日也表示，動物園很感激大家幫忙，目前大陸方面來台主要為了「關心團團」，並有2位大陸專家將來台，且在線上交流過程中也有2次表明意願，希望來台關心團團。

至於陸方何時會來台動物園組長王怡敏表示，跟中國大熊貓保護研究中心都有密切討論，都有即時討論，大家都很關心團團，也協助做專案許可的申請，讓他們能來台灣，大陸專家在線上討論過程曾兩度提到想要來台，因此也幫他們提出專案許可申請，專案仍在申請中。

不過，據知情人士透露，這次的申請是為了讓陸方能快速探親，在多方的協助下，大陸專家有望在1個月內來台。

王怡敏透露，這次陸方來台主要定調是關心團團整體狀況，不會有醫療行為，專案許可申請在防疫計畫書中有提到2位專家學者、7天的初步安排。

王怡敏說，因團團腦腫瘤機率大幅增加，以舒緩照護為原則，相信會獲得認同，這次大陸專家來台主軸是關心團團的狀況，名單還在與大陸做確認，會靜待他們的安排，必須先通過專案許可，會盡快入出境的申請。

王怡敏表示，疫情關係人士來台是受到管制，目前已函請農委會做專案許可，通過後就能循以往模式，從移民署這邊做申請，相關單位都有密切聯繫，得到很多的幫助。

王怡敏說，所有醫療都在線上做討論，這次來台是對團團表達關心，讓對方來探視也是應當的；團團雖然目前狀況持平，但狀況10月16日確實有往下走，所以目前時間點讓大陸來台探視是恰當的。

王怡敏指出，一般跟中國大熊貓保護研究中心交流都沒有顧及政治壓力，都是以專業的分析做交流，過去大貓熊繁殖也都有跟臥龍保持密切聯繫，貓熊一年發情一次都會請專家過來，都是過去的慣例，只是這次因為疫情關係，有專案許可，才會需要行政程序。

王怡敏提到，線上交流過程，陸方分別在10月初和10月中左右，有兩次表達要前來的需求，而目前讓陸方來探視是適合的。