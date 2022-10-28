雲朗觀光線上旅展已於10月26日正式開跑，除了推出多樣化選擇的餐券、住宿券外，更有超過萬民網友私訊雲朗觀光集團詢問今年甫試營運的台東「紅葉谷綠能溫泉園區」溫泉券，為此雲朗特別緊急加開二款「紅葉谷綠能溫泉園區」旅展獨家優惠票券，分別為每張900元的「初楓餐泉套票」及每套17,000元的「瓦崗岸餐泉套票」20張超值特惠組，票券均可使用水泉區設施及獨享套餐，還可享價值250元的地熱園區特展專人導覽，適合泡湯控「屯貨」。

「紅葉谷綠能溫泉園區」票券名稱「瓦崗岸（Vakangan）」為布農族語紅葉谷之意，憑票券可享入園限定迎賓小禮，是園區也貼心準備的天然成份檸檬馬鞭草精油防蚊液，抗菌及防蚊雙效合一，還附贈Eco-friendly的泳衣袋，處處皆能發現園區內的永續結合。此外，園區中淋浴備品使用的是結合當地原住民特色、運用在布農族祈福淨化磁場的菖蒲沐浴乳，讓旅客在淋浴洗淨之中，彷彿能感受氣場的淨化。

憑票券即可享園區內的水泉區設施，並設有暖泉區、Spa池、冷泉遊戲區、戶外遊戲區等四大專區，「暖泉區」能讓旅客沈浸於舒緩療癒的泉水之中、「Spa水療區」則可躺在棒球造型圓頂之下的大型spa池，盡情享受10種不同部位的噴水按摩設施、「冷泉遊戲區」以山林為布幕，結合遊樂場與戲水池的功能，讓大人小孩都能體驗水的樂趣、「戶外遊戲區」孩子戲水之餘，可光著腳丫上岸踏著綠油油的草皮奔跑玩耍，或坐著稍作休息，度過最歡樂無憂的童年時光。

而隨券可至園區中的餐廳「尋星廚房」(Bintuhan Kitchen)享用特色套餐一份，可以吃到開園後最受歡迎的馬告獵人燉雞佐紅藜山地飯、泰式打拋豬佐油茫炒泡麵等料理，尋星廚房嚴選延平鄉在地食材，以西式結合原住民式的料理手法，透過多元觀點打開地方食材最鮮美有趣的滋味。尋星廚房也將不定期與地方餐飲夥伴合作，尋找台東土壤培育出的餐飲星星們，推出特色餐點或節慶活動。

雲朗觀光表示，凡購買此次所推出的套票，即可免費享價值250元「紅葉谷地熱鑽井特展」的專人導覽服務，旅客能利用展覽的介紹，更加了解再生能源地熱的相關教育活動，以及地熱發電的原理，更可透過導覽與體驗，近距離了解地下1,700公尺的地熱鑽井工程。地熱發電廠也預計將於2024年完工，屆時也會將地熱、溫泉觀光與農產結合，打造地熱元素的更多可能性。