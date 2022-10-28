自由市場將在世界大賽結束後開啟，身為市場最大魚的「法官」賈吉（Aaron Judge），傳出已經有不少球隊試圖追求，恐將引爆一波搶人大戰，甚至有媒體爆料賈吉與西岸的巨人「情投意合」，讓洋基想留下這位重砲強打增添困難度，但據《紐約郵報》作家海曼（Jon Heyman）表示，洋基球團內部早就有人開始擔心賈吉可能不會重返大蘋果城。

賈吉在季前拒絕洋基提出的7年2.13億美元合約，欲證明自己的身手能比這份合約更高，而在賈吉完成破美聯紀錄的單季61轟壯舉，並有望成為年度MVP後，顯然賈吉贏得了這項賭注，將帶著漂亮履歷走進自由市場。

根據海曼表示，洋基已經表態將開出至少達到賈吉期望的3600萬年薪，以確保這位自家農場培養的好手能夠留下。而關於先前傳出巨人將不惜一切代價搶下賈吉，海曼則提到巨人一方對此相當不以為意，甚至以「可笑的」一詞來稱呼這則傳聞。

海曼提到，儘管願意開出符合賈吉期望的合約，但仍不確定他有沒有意願繼續待在洋基，「賈吉從來沒有說過關於洋基的負面評論，只是球團內部早有一種感覺，在經過春訓續約談判後，賈吉感到有些沮喪，他不明白為何自己達不到安森尼阮棟（Anthony Rendon）的3500萬美元年薪，3050萬的報價似乎有點被看輕了，洋基沒有任何人保證賈吉能100%留在紐約。」