新北市近年來積極改造市場風貌，「2022台灣五星級優良市集暨樂活名攤評核計畫」成績近期公布，新北市有6座市場奪下五星級榮譽，有67處攤位獲得4星及5星的樂活名攤，數量占全國最多，其中五股市場首次參與評鑑就獲5星。市場處表示，市府將持續輔導市場，鼓勵自主提升，帶給市民全新的採買體驗。

經濟部主辦的市集攤評核計畫有菜市場金馬獎封號，為市場界最高榮譽，去年因疫情停辦，今年吸引不少縣市參與，新北市2020年參與五星優良市集獎時，以樹林興仁花園夜市奪下5席中的1席獎項，今年獲獎14座市集中，有6座是新北公有市場，占比將近一半。

市場處指出，經濟部評核計畫一至三星級交由各地方政府辦理，中央評核以四、五星評鑑為主軸，強調食品安全環境、特色形象營造及顧客經營等內容。今年五股市場、淡水中正美食廣場原本只有報名4星級，卻獲得5星認證，另外汐止觀光夜市、瑞芳美食廣場、泰山公有市場及林口公有市場也同獲肯定。

市場處長盛筱蓉表示，新北市每年會在中央評鑑前事先辦理自辦評核，專家學者實際訪查後，將提供攤商實質建議和輔導，再推薦具示範性質的市場和攤商，前往中央評鑑，透過年度評比鼓勵攤商自主提升，也達到良性競爭效果。

盛筱蓉說，市府日前也舉行「新北市傳統市場競賽評核交流會」，提供攤商交流平台，新北市長侯友宜頒發感謝狀，感謝攤商的努力，期許市集、攤舖能持續改善，創新翻轉市集，目前市府已啟動新、改建8座市場，完成10座市場改造，未來會持續優化市場軟硬體設備，提升品牌意象，增進民眾採買體驗。