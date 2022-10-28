明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗。（圖／故宮提供）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

失職！陳以信爆國寶「龍紋碗」遭打破 控故宮高層竟還下封口令

國民黨立委陳以信今（28）日在立法院稱，他最近接獲檢舉，珍藏在國立故宮博物院的清朝年間的一件「清弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，及一件更為珍貴的明代青花瓷器，都不慎被故宮人員打破，且事發後故宮高層還打算隱瞞，故他請行政院院長蘇貞昌下令徹查此事，更須追查故宮博物院院長吳密察的責任。此消息引發PTT論壇暴動，有網友質疑：「莫非類似狀況不只一次？這點才是最恐怖的。」

陳以信表示，他接獲檢舉指出，去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將此綠彩龍紋碗移出庫房的過程中，不慎將此碗摔破。事發之後相關人員立即向院長吳密察報告，但吳卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得記錄，在進行修復前也不得做檢視報告；尤其要求相關人員要封口，所有的相關文件都用最高密件的方式來處理，以免留下任何的證據。

陳以信更指出，這樣的事情還不只一件，據檢舉消息指出 就在最近，故宮又摔破了另一件明代青花瓷器，這件瓷器比清代的瓷碗還要珍貴。

針對陳以信的爆料，故宮博物院至28日上午11點都尚未回應。

此消息引爆PTT論壇熱議，網友紛紛表示：「莫非類似狀況不只一次？這點才是最恐怖的」、「感覺院長對黑箱作業很熟悉啊，難道……」「蘇貞昌：不必去查」、「照這個步驟，國寶被偷賣了多少恐怕也沒人知了」、「我都懷疑塔綠班會不會連故宮的東西都……」「上下交相賊，呵呵」、「塔綠班連故宮都顧不好」、「這程度還想抗中保台？」「封存30年」。