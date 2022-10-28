消息面：

1.國際貨幣基金（IMF）將亞洲今明兩年經濟成長預測分別下修至4%和4.3%，稱全球貨幣緊縮、俄烏戰爭導致通膨高漲，以及中國經濟急劇放緩，使該地區復甦前景受抑。IMF將中國今年經濟成長率下修1.2個百分點，至3.2%，並預期中國2023年和2024年分別成長4.4%和4.5%。

2.美國商務部副部長Alan Estevez周四表示，美方預期可望在近期內與盟國達成共識，就限制中國取得先進晶片與先進生產技術實施新出口管制措施展開合作，屆時美國將與盟國共同限制先進晶片與生產技術出口中國。在美國商務部本月初公布新一輪針對中國的半導體晶片出口管制新規時，美國企業即質疑只有美方這麼做，只會讓歐洲和日本公司獲得漁翁之利。

3.外媒引述消息人士報導，特斯拉執行長、全球首富馬斯克已經完成以440億美元收購推特（Twitter）的交易。報導指出，馬斯克現在已經入主推特，該社群平台執行長Parag Agrawal和財務長Ned Segal已離開推特的舊金山總部。

4.歐洲央行（ECB）周四會後宣布連續第二個月升息75個基點（3碼），此決議符合市場普遍預期。該央行並暗示將開始縮減其龐大的資產負債表，其中包括將收緊攸關銀行放貸的「定向長期再融資操作」（TLTRO）。

5.美國總統拜登在出席美光計畫投資1000億美元提高美國晶片產量的活動上表示，獲兩黨支持的《晶片與科學法案》有助美國在晶片製造方面相較於其他國家取得競爭優勢，這已讓中國國家主席習近平感到擔憂。拜登表示，僅美光的投資便能使美國在全球記憶體晶片市場和生產的占比提高5倍，現在「美國正在扭轉局面」。

6.美國經濟分析局公布，第三季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.6%，優於市場預估的2.3%，而擺脫連兩季的負成長意味著經濟重返擴張，至少顯示通膨疑慮暫得以紓緩。此外，備受關注的第三季連鎖加權物價指數漲幅從第二季的9%急跌至4.1%，遠低於市場預期的5.3%。聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數僅上揚4.2%，較第二季的7.3%大幅回落。貢獻美國經濟三分之二的消費者支出成長1.4%，但低於第二季的成長2%。美國第三季出口大幅成長14.4%，進口下滑6.9%。民間投資下跌8.5%，但衰退力道較第二季的跌14.1%放緩。

7.美國勞工部公布，上周（截至10月22日）初次請領失業給付人數周增3000人，為21.7萬人，少於市場預估的22萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.9萬人，周增6750人。截至10月15日止，持續請領失業金周增5.5萬人，為143.8萬人，超出市場預期的139萬人。

8.美國商務部公布，在民航機與零件訂單帶動下，9月耐久財訂單額達2,747億美元，月增0.4%，雖不及市預期的月增0.6%，但優於8月的月增0.2%。9月民航機與零件訂單大幅成長21.9%。扣除飛機項目後之非國防耐久財訂單月減0.7%，為748億美元，不如市場預期的月增0.5%。

9.美國第三季經濟數據報喜，緩解市場對石油需求放緩的擔憂，周四國際油價連漲第三天，紐約期油收漲1.17美元或1.33%，為每桶89.08美元。倫敦布蘭特期油收漲1.27美元或1.33%，為每桶96.96美元。

10.受美元上揚影響，周四紐約期金收跌3.6美元或0.2%，為每盎司1665.6美元。美元指數最高站上約110.62，為5日來首度反彈。