矽智財(IP)供應商M31(6643)今(28)日宣布其12奈米製程PCIe 5.0 PHY IP已獲全球知名SSD儲存晶片廠商所採用，並在其測試晶片中通過驗證，將能有效降低晶片開發成本，並提供低靜態消耗電流，大幅提升行動裝置的續航力。

M31表示，在SSD儲存晶片市場的發展中，PCIe PHY IP始終扮演重要的推手，M31和SSD儲存晶片市場的客戶們已耕耘了六年多，從使用PCIe2.0開始，到應用PCIe 5.0的最新產品，整體介面傳輸速度已提升8倍之多。成立僅五年的全球知名SSD儲存晶片供應商-英韌科技，亦透過與M31從PCIe 3.0/4.0產品一路合作，取得PCI-SIG的LOGO認證，並已成功搭載M31 PCIe 5.0 PHY IP於新世代SSD儲存晶片中，除了速度提升外，更能兼顧消費型電子產品與企業級伺服器運算規模。此外，搭載12奈米製程的M31 PCIe 5.0 PHY IP相比市面上採用更先進製程的PCIe SSD晶片，也能達到同等的高效能需求，因此能為SSD儲存晶片業者帶來具成本效益的IP解決方案。

M31總經理張原熏表示，身為高速介面IP的領導者，M31的12奈米PCIe 5.0 PHY IP解決了高速資料傳輸應用大幅升級的需求，最高可達到32Gbps，將能幫助客戶靈活因應快速變化的市場。M31自2011年成立以來即與台積電緊密合作，未來也將持續跟進台積電最新的先進製程技術，開發7奈米以下的精品矽智財，向全球客戶展示M31的創新研發實力。

另外，M31參加台積電(2330)於北美所舉辦的開放創新平台生態系統論壇(TSMC 2022 Open Innovation Platform Ecosystem Forum)，並於會中獲頒台積電「特殊製程矽智財年度合作夥伴」獎，展示M31與台積電合作開發的IP產品。