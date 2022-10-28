買房是許多人的夢想，有位女網友自曝月收28K存到400萬後考慮買房，但不知道這樣的條件是否合適，因此上網發文詢問網友意見，沒想到許多網友竟歪樓好奇女子是如何存錢的。

該名女網友在「買房知識家A你的Q」臉書社團發文，透露自己37歲單身，月薪28K左右，目前身上股票市值約100萬，定存約有200萬，放在長輩戶頭的存款也有約100萬，零零總總共約400萬，此外，並沒有任何負債與貸款，她好奇這樣的條件是否適合買房，又該買多少價位的房子。

文章引起網友們熱烈討論，許多網友反而好奇原Po是如何存到錢的，她也留言回應，前幾年做非固定工作如業務、擺攤等存錢比較快，只要有空就會幫別人代班，加上每天都會記帳、做好基本的節流，且只要存到十萬就拿去定存，經過長時間的累積才走到這一步，「幾乎都把拿到的錢存起來，沒什麼娛樂花費。」

此外，有網友替原Po試算，若每月付1萬貸款持續30年，約可貸到350萬，加上400萬現金，可以買到750萬左右的房子，但若扣掉緊急預備金、裝潢及家電等，挑選600至700萬的房子比較適合。