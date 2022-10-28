秋天吃螃蟹，一名女網友分享，好市多開賣沙公、沙母，每年只賣這一檔，而且1次只會賣3天，引起網友討論，不少人本來很興奮，但看到價格卻當場傻眼，因為一隻螃蟹平均要720到900元，價格高到令人咋舌，也讓許多網友大嘆這也太盤了，還不如開車去漁港買新鮮的。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，逛新莊好市多發現新鮮螃蟹開賣中，產地是菲律賓，其中沙母1公斤1499元，平均下來1隻約900元；沙公的價格則落在1公斤1199元，平均1隻也要720元。每年只會開賣1次，1次會賣約3天左右。

貼文引起網友熱議，不少人看到價格嚇傻直呼太貴了。「這個價格也太扯了吧？真的會有人買嗎？」、「真是賣給誰，盤子嗎」、「好貴，這太盤了」、「好市多的海鮮都比市價高，像是蝦子、鮭魚、透抽都貴於行情， 賣的是信念， 懂的就懂」。

另有網友看了頻搖頭說，想吃海鮮為什麼不直接去漁港買呢？比較新鮮之外，價格也比較便宜。「海鮮產品直接去漁港買比較划算」、「漁港在快打烊前1000塊，至少可買7隻母蟹」、「竹圍上週末的價格，一斤790元」。