大陸《環球時報》28日報導，大陸極地科考船雪龍2號甫於26日從上海啟航，開啟中國第39次南極考察之行。23日至11月4日在澳洲霍巴特召開的南極洲海洋生物資源保護委員會（CCAMLR）第41次會議上，據澳媒報導，美國官員警告稱，各國之間保護南極不受資源開發困擾的合作，正在「崩潰」，因為人們越來越擔心中國在這一脆弱地區的雄心。

《環時》引述《澳洲金融評論報》27日報導，美國負責海洋、國際環境和科學事務的助理國務卿梅迪納在會議上批評CCAMLR宣導的「合作和公開協作」優勢不再，「優先考慮各自需求的國家削弱了實現CCAMLR建立共同保護目標的能力。」

報導稱，儘管她在講話中沒有點名中國，但人們越來越擔心北京方面出於經濟和軍事目的利用該地區的雄心。專家預計，隨著中美局勢緊張加劇，南極洲將成為繼太平洋後又一個爆發點。

澳媒報稱，作為《南極條約》協商國，中國正在羅斯海冰架上的恩克斯堡島（又名「難言島」）上建造第五座科考站。一支中國科學考察隊剛剛離開上海前往南極。報導聲稱，長期以來，中國一直被懷疑想要通過開發南極地區的漁業、旅遊業，甚至礦業，以顛覆或繞過《南極條約》。

《環時》報導，冠冕堂皇的說辭，難掩美澳等國維護自身利益野心。在《南極條約》54個簽約國中，澳洲等7個國家明確對南極提出領土要求，其中澳洲是目前宣稱擁有南極洲領土占比最大的國家，達到42％。今年稍早，澳洲宣布計畫投入超過8.04億澳元，用於購買直升機、無人機和船隻，以擴大澳洲在南極洲足跡。美國雖沒對南極洲有領土要求，但五角大廈本周二宣布，作為美國「深度凍結」行動一部分，將部署420名國民警衛隊飛行員到南極洲，以支持「氣候研究和其他科學活動」。

相比之下，中國至今未對南極有過領土要求。澳洲一非政府組織8月發表的報告稱，對中國在南極雄心的擔憂被誇大了，澳現政府應該將南極科考和物流視為重新合作的潛在領域。「中國不太可能在這片冰凍的大陸上使用武力和強制手段。相反，它將尋求通過《南極條約》下的國際論壇來推進自己利益。」