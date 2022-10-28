黃姓老婦腰椎滑脫壓迫神經(紅圈處)，長期服止痛藥導致胃出血。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

86歲的黃姓老婦10年前診斷發現腰椎神經壓迫，但因不敢手術持續服用止痛藥止痛，長期服用下來卻造成胃出血，並多次入院治療，經苗栗大千醫院醫療團隊及家屬再三勸說，黃婦同意手術，終於解決長年的腰椎不適及胃出血問題。

大千醫院表示，黃姓老婦日前因胃出血到急診就醫，經詢問病史發現10年前黃婦因被診斷出腰椎神經壓迫，當時醫師建議她開刀治療，但她害怕開刀就自行服用止痛藥，一段時間後出現胃出血且狀況反覆出現。在醫療團隊評估建議及家人勸說下，黃婦終於願意接受手術治療，一解長年以來的坐骨神經痛，也不需再冒著胃出血的風險吃止痛藥了。

大千醫院骨科醫師容志雄表示，當腰椎骨頭滑脫嚴重就會造成神經的壓迫，就像房子的排水管是沿著牆壁下來，當牆壁凹凸不齊時，水管一定會被壓到的道理一樣。骨頭椎體的前後徑大約是4至5公分，而後方的神經則約1.2至1.5公分，因此若骨頭滑脫超過1公分，神經被壓迫的情況就會越嚴重。而神經被壓迫除了腰痠痛不舒服，也會影響腳痠痛、無力、抽痛或灼傷感，有些病人才走一下路就下肢脹痛，需要坐下休息才能再走。

黃姓老婦雖然高齡，但本身沒有慢性疾病、心臟狀況良好且耳聰目明，經過心臟及麻醉團隊審慎評估後，才決定手術治療。術後恢復穩定，可自行行走不需要助行器協助，不僅解決腰椎疼痛問題，也終於不用再吃止痛藥了，讓黃姓老婦很滿意。

容志雄提醒，雖然長輩接受腰椎手術總是有許多顧慮，但若經過醫療團隊評估身體狀況是允許的情況下，接受手術治療是解決腰椎疼痛的好選擇，否則因疼痛而不停的吃止痛藥，釀成胃出血甚至腎臟疾病導致面臨洗腎，反而失去健康也無生活品質可言。