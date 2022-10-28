美股四大指數跌多漲少，僅道瓊收紅近200點，重回32000點大關，今日亞洲股市僅韓股上漲，台股今同樣受到影響，指數跳空開低，台股同步跳空開低，盤中跌幅一度擴大近百點，跌落10日線，力拚堅守住5日線及12800點，若今可以穩住，則有利於多頭轉守為攻，較有機會扭轉空頭格局，短線指數區間預計落在12,700～13,200點。

權值股修正壓力沉重，台積電(2330)開低震盪，跌幅逾1%，失守5日線，盤中股價最低觸378.5元，影響台股指數約50點；聯電(2303)也受到賣單調節，開低走低，跌幅逾2%，股價位於5日線下方、月線上方；聯發科(2454)法說會在即，市場不敢樂觀，股價開低走低，一度下跌近3%，目前摔下5日線、10日線，影響台股指數約8點；面板族群中，群創(3481)法說釋出保守消息，累計前3季每股淨損為1.5元，第四季也估價量同跌，今開低走低，一度重挫近5%，影響友達(2409)、彩晶(6116)跌逾2%。其餘權值股鴻海(2317)、中華電(2412)則在平盤附近震盪。

IC設計族群今有逆勢彈升股，股后信驊(5274)早盤後由黑翻紅，股價一度上漲逾3%，鈺創(5351)也反彈大漲4.6%，矽智財IP相關的智原(3035)成為強勢抗跌標的、漲幅3.6%。

航運族群今以航空股為搶眼，長榮航(2618)挾米蘭、慕尼黑新航線加入營運，以及倫敦、巴黎、維也納航線增班，看好第四季客運將呈現月月高，旺到年底，也預計2023年中，不含兩岸航線，營收將有望恢復疫情前的9成榮景，早盤股價走揚。華航(2610)則相對弱勢，呈現平盤下的震盪。

分析師表示，美國聯準會11月升息3碼已大致底定，只是多位官員暗示可能放緩後續升息速度，顯見聯準會鷹派態度已有軟化跡象。台股部分，國安基金持續護盤，金管會擴大禁空令下，有機會形成空頭格局的跌深反彈，今日指數啟動5日線保衛戰，若可以站穩，則有利於多頭轉守為攻，較有機會扭轉空頭格局，讓技術面重新回到中性位置，短線指數區間預計落在12,700～13,200點。