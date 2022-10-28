宏達電(2498)旗下致力於結合藝術與創新科技團隊VIVE Arts宣布與數位原生作品展示平台SCREEN.ART聯合發起《世界：化身》展覽，這是VIVE Arts「全球NFT數位藝術品交易平台」推出以來，繼阿爾豐斯·慕夏精選作品之限量版NFT後的第二個發布系列項目，也是VIVE Arts首次推出華人數位藝術家的NFT藏品。

所謂的NFT(Non-fungible token)，其實指的是一種加密貨幣，用此可以證明買家確實擁有與特定數位藝術品、音樂或其他作品連結的無形標記(intangible marker)，被看好在元宇宙世代中大有可為。

宏達電表示，在全球邁入數位浪潮下，現實與虛擬世界間的界限不斷消融。世間萬物都可以被數位化複製，人們可以透過智慧型設備進入電腦模擬的虛擬三度「現實」。元宇宙不斷創造迸裂出新的視覺語言，這些結合科技和人類想像力所創造出來的非自然物，映射出人類對環境、社會和新技術的期待與焦慮，並成為藝術創作及日常想像力的延展。

宏達電表示，「化身」是數位Z世代的另一面，不論是早期社交軟體提供的巴比特頭像，還是《模擬市民》裡的高精密分身，又或是主動把自己社交頭像更換成持有的加密龐克，這些誕生在虛擬空間裡不確定的、困惑的、奇異的角色，平行又交織並彼此塑造成長，引發我們對自身數位化與現實形象的思考，也引導著人們對未來虛擬生活可能性的不斷探索。

《世界：化身》展覽將在虛擬展廳呈現，展廳設計簡潔，呈現未來感，使數位作品在數位環境裡更好地呈現其特點，收藏者和觀眾更能沉浸其中，以「化身」視角在虛擬世界進行自我探索。即日起展覽活動方在DISCORD社群和微信社群逐步分享展覽、藝術家和藝術作品相關內容，並預計持續至11月。