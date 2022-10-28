小光趁戶外教學校時，騎車至高鐵站北上桃園。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄新興區17歲少年小光日前不滿父親管教，北上與姐姐同住，父親深夜返家發現小光不在家，著急向警方報案。高雄市少年隊獲報，先詢問姐姐未果，循線追查下，發現小光最後出沒在姐姐家門口，於是再詢問姐姐時，她才坦承心疼小光才會隱瞞；而小光則坦言，不滿父親返家時見他玩手遊，對他辱罵、沒收手機，負氣下才會離家找姐姐。事後小光經警帶回與父親團圓。

據了解，小光父親每日早出晚歸、日夜辛苦的工作，回家時卻看到小光在沙發上玩手遊，此畫面令父親非常生氣，除了罵小光外，還會強行將他的手機沒收，小光不堪長期受氣，趁14日校外教學返校時，騎車離家出走。

父親深夜返家時，發現小光並不在家，父親心想小光平日並無壞嗜好、朋友，不會無故深夜未回家，立即撥打電話給小光導師、同學、附近住戶詢問小光的下落，但都沒有結果，父親著急地衝出屋外，於住家附近街道、巷口尋找，仍不見小光的蹤影。

父親心急向附近派出所報案求助，派出所再通報給少年隊，少年隊獲報後，第一時間跟小光親屬詢問，當得知小光還有一個居住在桃園市19歲姐姐，請桃園警方向姐姐詢問時，姐姐卻說小光並沒有在家中，少年隊得知情資後，立即調閱14日下午學校附近監視器，發現小光騎著腳踏車離開學校。

少年隊循小光的足跡調閱周邊監視器，發現小光騎車到高鐵站搭車北上，又見他在桃園下車，少年隊員警再追蹤下，從監視器畫面中，得知小光果然是北上找姐姐一起住，員警再次跟姐姐確認時，姐姐才坦承小光因不滿父親管教，姐姐心疼小光負氣，才會向員警隱瞞。

據了解，小光父母親離異，小光與姐姐跟著父親生活，姐姐之前也不滿父親管教，離家出走到桃園生活，目前已有正當工作，小光父親今年46歲，是建築工人，疑不太會與孩子溝通，再加上每日辛勞上班至深夜才回家，情緒不穩才會對小光生氣辱罵，小光不滿才會離家。

21日小光跟員警從桃園回到高雄見父親時，父親雖非常高興，但還是對小光罵說「爸爸工作很辛苦，希望孩子聽話體諒！｣，員警見父親還是罵著小光，前來關心並提醒父親，稱工作之餘還是要關心孩子，彼此也要學會互相溝通，才不會又發生憾事。