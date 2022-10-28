「何時進食」對健康的影響，近來成為關注焦點，日本專長時間營養的早稻田大學教授柴田重信表示，早餐在睡醒後立即吃是最理想的，否則最晚要在睡醒後2小時內吃完；午餐則在早餐後5小時後；晚餐最好在吃完早餐後的10小時，最晚不要超過12小時。若是上夜班，就把晚上當白天，也是一醒來就進食。

根據《NHK》報導，柴田重信指出，人體細胞具有恆定的生理時鐘，身體每個內臟都有其活動與休息時間，當生理時鐘出現偏差、紊亂，可能導致肥胖及其相關疾病，如心臟病、腦出血、衰老與憂鬱症，但人可透過「適當時間攝取食物」來調整時差。

柴田重信表示，早餐、午餐、晚餐的最佳進食時間分別為：

早餐最佳時間：睡醒後馬上吃，最遲也要在起床後2小時內，例如早上7點起床，最好在9點前就吃完早餐。

午餐最佳時間：在吃完早餐後5小時，例如早上8點吃完早餐，最好在下午1點吃完午餐，因為參與消化與吸收的器官在白天最活躍，因此這時候進食可有效獲取能量，內臟的負擔也較小。

晚餐最佳時間：最好在吃完早餐後10小時、最晚為12小時，如果早上8點吃早餐，晚餐要在晚上6點吃，最晚至少在要晚上8點前。因為隨著夜色漸暗，五臟六腑的消化吸收能力下降，太晚吃會造成沉重負擔。此外，深夜進食也會降低隔天早上食慾。

至於因為因工作而日夜顛倒者，柴田重信表示，可以透過一些技巧讓生理時鐘適應自身的生活方式，例如上夜班者，就把晚上當作白天，一醒來就進食。此外，將房間的燈更換為更接近陽光的白光，於醒來時打開，生物時鐘會將這時間識別為一天活動的開始。