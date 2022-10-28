高達12位候選人競爭的首都台北市長寶座，隨著投票日期接近，競爭越演越烈，選情更是備受外界矚目。根據《ETtoday新聞雲》今(28日)公布最新民調結果顯示，國民黨蔣萬安支持度40.2%，民進黨陳時中支持度28.8%，無黨籍黃珊珊支持度20.9%，其他9位候選人合計共2.2%，前兩名的蔣與陳支持度差距11.4%，蔣領先。

由《ETtoday民調雲》歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度趨勢無太大波動，相較前次調查（2022年10月上旬），支持度約略增0.6%；黃珊珊支持度則微幅下滑，由前次23.3%減少2.4%至本次20.9%；至於陳時中支持度雖易受防疫相關議題或其他新聞事件影響而有變化，但隨著選期將近，綠營票源似乎開始凝聚，支持度由前次27.0%微幅提升1.8%至本次28.8%，並與蔣萬安拉近距離，支持度差距由前次12.6%縮減為本次11.4%。

在看好度方面，45.3%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.9%看好陳時中，17.5%看好黃珊珊；至於喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度41.3%、討厭度24.9%；對陳時中的喜好度為30.2%、討厭度則為47.7%；而對黃珊珊的喜好度為36.6%、討厭度則為18.4%。三人中，以蔣萬安最受台北市民喜愛，黃珊珊最不讓台北市民覺得討厭。

該份民調於10月24日至26日，針對20歲以上的台北市民進行「2022台北市長選情調查」，回收有效樣本數1,313份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.7%。