民進黨台北市長候選人陳時中昨天稱，上任後要檢討機車兩段式左轉。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，台北市政府還沒有具體回應的交通問題，都可透過公開討論的方式與道路使用者好好對話、溝通，由下而上的方式形成政見，逐步地擴大試辦，最重要的是用路人習慣、權益、安全性、便利性之間取得平衡。

蔣萬安今天參訪台北都市更新學會「都市再生願景館」受訪時表示，台北市的屋齡平均超過36年，也是六都之冠，地震頻傳的台灣，必須要透過都市更新的方式來強化整個建物的安全，這個是沒有捷徑，是必經的途徑，因此今天特別參訪，跟都更學會交流請益。

蔣萬安說，希望未來加速都更來建構一個更安全防災的台北城，他之前也提出了相關防災城市的具體政見，包括強化防災的管理體系，以及強化守護台北城的能力，建構一個守護國人安全之鍊，讓台北成為這智慧救人的城市等等。

媒體詢問，陳時中提政策稱要檢討機車兩段式左轉，是否認為可行？蔣萬安表示，機車道路平權的問題，大家都有很多的討論，不只是代轉的問題，包括進行機車道路、路段，還有停車位的需求等等，這些都是機車族朋友很關心的議題。

蔣萬安指出，台北市政府還沒有具體回應的交通問題，都可以透過公開討論的方式與道路使用者好好對話、溝通，由下而上的方式形成政見、政策，逐步地擴大試辦，最重要的是用路人習慣、相關的權益、安全性、便利性之間取得平衡。