藝人小嫻(黃瑜嫻)2018年與何守正離婚，之後與金剛（李信樵）交往，兩人愛得相當高調，不過卻在今年5月宣布分手，而27日小嫻與過去曾傳出緋聞的張勛傑，各自在IG限時動態上曬出兩人合照，關係再度引起網友熱議。

去年小嫻與金剛公開認愛，經常高調放閃，小嫻也曾陪著金剛到墾丁賣雞翅，兩人感情維持1年多後，卻在今年五月直播中宣布感情畫下句點，也解釋分手原因是因為個性上的差異；兩人分手之後，小嫻仍持續在恆春研習導覽員課程，金剛則是到大陸發展。

然而，事隔5個月，昨(27)日小嫻大方在IG限時動態上曬出與張勛傑的合照，一開始是由張勛傑先發文寫道：「兄妹相見歡！善良永遠保持活力的嫻兒。」小嫻不久後也轉發回應：「謝謝哥，Always support me.（永遠支持我。）」顯現出兩人的好交情。

小嫻與張勛傑曬出兩人合照。(圖/截圖自張勛傑與小嫻IG限時動態)

小嫻與張勛傑曬出兩人合照。(圖/截圖自張勛傑與小嫻IG限時動態)

事實上，過去小嫻與張勛傑兩人在2019年一起錄《綜藝新時代》時，曾在玩拖曳傘時借位親吻，對此，小嫻之後也笑著解釋道：「大家都以為是真的，當下的氣氛到了，覺得好玩，想跟Michael玩情侶遊戲，他也很大方，是我啾他！」隨後，也表示照片其實只是借位，並沒有真的碰到，雙方紛紛否認彼此之間有曖昧。