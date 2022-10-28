升息、股市重挫、軍演等利空衝擊，房市2022年第3季量能急縮，這波房市多頭是否會結束，房價面臨反轉下跌？房市趨勢專家李同榮指出，股市表現、兩岸局勢及疫情控制將會是重要關鍵因素。

李同榮進一步指出，判斷此波房市多頭會不會提早結束，今年第4季到明年第1季應該是重要的觀察點，而第四季交易量是否延續傳統旺季效應，或是繼續走弱，端看三大關鍵因素。

第一、股市表現是否持續探底？今年股市在全球升息效應與對經濟前景預期悲觀的影響下，連續重挫達三成之多，對房市連動性就會越來越緊密，若第四季股市回穩上升，就有助剛性需求房市的資金活水。

第二、兩岸關係是否持續惡化？第3季在兩岸軍演，大陸飛彈越過台灣領空的心理威脅下，的確嚴重影響房市購屋置產信心，尤其是高總價產品，交易明顯減少很多。中國大陸二十大之前，為轉移中美商戰在經濟上受制的窘境，只有用軍演威嚇台灣轉移焦點，而二十大之後預期在習近平領導班底的權力更加鞏固後才會有所動作，但應該不會在第四季就出手，大陸以戰逼和時間點應該落在2024年總統大選前後，那就是此波多頭房市是否反轉關鍵點。

第三、疫情是否持續蔓延？COVID-19疫情總數持續延燒未退，尤其第三季更是疫情擴散的高原，雖然不致影響房價，但因影響房市交易活動的效率，以致成交期平均延長十天以上，因此，笫四季疫情若能趨緩，有助交易速度，就有助交易量回溫。

李同榮認為，影響第三季房市交易量的三大關鍵因素中，股市表現再低應該有限，兩岸衝突短期應不致增高，疫情應該會慢慢趨緩，加上第四季交屋潮、法人做帳與傳統購屋旺季，綜合判斷第四季房市會回溫，暫時房價沒有反轉向下的危機，預期第四季房市交易量在76,000棟-78,000棟之間，今年房市交易量將不會跌破32萬戶，最有可能在32~32.5萬之間。

至於明年房市表現，李同榮認為房價開始會有些鬆動，部分區域與產品漲跌互見，上半年會比下半年表現較好，2023下半年會是此波多頭是否結束的關鍵，惟這波房價因有投資客剎車表現，縱使房價反轉，跌幅不會太深。