大陸央視新聞28日報導，大陸國家移民管理局今天發布2022年第三季移民管理主要數據。2022年第三季大陸全國移民管理機構共查驗出入境人員2218.5萬餘人次；查驗交通運輸工具227.7萬輛（列、架、艘）次，較第二季增加2.7％；共簽發普通護照32萬本，較第二季增加49.5％；簽發往來港澳台出入境證件簽證117.2萬本（枚）；為在華外國人辦理簽證停留居留證件16.5萬證次。

移民局稱，第三季，大陸全國移民管理機構嚴密國門邊境管控，縱深推進夏季治安打擊整治「百日行動」，扎實開展「獴獵」行動—2022，持續深化「三非」外國人治理，從嚴從實從細打防管治措施，部署開展精準清查打擊行動，共查辦各類妨害國（邊）境管理犯罪案件1萬0953起，查獲犯罪嫌疑人1萬8851人，搗毀中轉接應窩點132處，查扣涉案交通運輸工具488輛（艘）；查處非法入境、非法居留、非法就業外國人2.2萬人；堵獲企圖非法出境人員3163人、偷渡入境人員72人；繳獲毒品2.4噸、製毒物品141.8噸，查扣走私物品案值4900萬元，有效清除各類安全風險隱患，有力維護了國門邊境安全穩定。

移民局表示，全力服務經濟社會發展、助力穩住經濟大盤，推出一系列通關便利化舉措和減證便民措施減輕企業群眾負擔，為相關企業節省經費近9億元人民幣，有效激發市場主體活力，有力保障了產業鏈供應鏈穩定暢通和正常出入境管理秩序。

下一步，大陸全國移民管理機構將貫徹落實關於高效統籌疫情防控和經濟社會發展的要求，切實築牢疫情外防輸入防線，持續創新推出有利於經濟持續恢復、激發市場主體活力、催生社會創造力的移民管理服務政策措施，全力服務高水準開放、高品質發展。