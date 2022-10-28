飯店業者華園(2702)公告處分美國加州矽谷紐瓦克酒店據點，處分利益估達2000萬美元（約新台幣6.4億元）、挹注每股盈餘約5.79元。華園股價26日下探18.45元的近17月低點，2個月修正達44％，今（28）日開盤跳漲8.71％後直攻漲停價20.8元，領漲觀光類股。

華園2015年斥資2600萬美元買下矽谷紐華克TownePlace Suites酒店，為萬豪集團旗下的中階長住型酒店品牌，設有125間配置客廳及廚房的套房、1間餐廳及1間會議室，以及戶外泳池、健身房等設施。

隨著美國加州政府啟動增設社會住宅計畫，提出以每房約30萬美元、合計總價3750萬美元（約新台幣12億元）收購矽谷紐華克TownePlace Suites酒店，鑒於價格高於一般旅館每房約20～24萬美元行情，華園決定獲利了結。

華園表示，此案經董事會決議通過後，27日與加州政府相關單位完成清點交割，預估處分利益達2000萬美元（約新台幣6.4億元），以目前實收資本額估算，相當於挹注每股盈餘（EPS）約5.79元。

在處分矽谷紐華克TownePlace Suites酒店後，華園在美國加州仍有5處據點，包括鄰近迪士尼樂園的安納罕Clementine Hotel & Suites、聖荷西的佛利蒙SpringHill Suites酒店、舊金山灣區的愛莫利維爾凱悅嘉軒酒店、鄰近六旗魔法山的瓦倫西亞希爾頓尊盛酒店、核桃溪智選假日酒店。