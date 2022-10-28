失職！陳以信爆國寶「龍紋碗」遭打破 控故宮高層竟還下封口令

國民黨立委陳以信在今早的國是論壇中爆料，由故宮博物院典藏的國寶「嬌黃釉綠彩龍紋碗」以及一件更為昂貴的明代瓷器現已被摔破，據悉還有第三件文物也遭損壞。故宮博物院長吳密察備詢時表示，事件一發生就馬上啟動調查，沒有隱匿情形。

陳以信說明，嬌黃釉綠彩龍紋碗是非常珍貴的國寶，從未對外展覽過，他近期接獲檢舉，故宮去年2月為執行文物數位典藏計畫，將嬌黃釉綠彩龍紋碗移出庫房卻不慎將此碗摔破。事發後，吳密察卻下令不得點交該碗，進行修復之前也不得進行檢視報告，所有相關文件必須用最高密件的方式處理，以免留下任何證據。陳以信也要求行政院長蘇貞昌徹查，若屬實則要下台負責。

立委沈發惠質詢時問及此事，吳密察回應，發生問題之後，就有循著程序報給他，也隨即啟動調查；調查總共分兩路進行，第一案由業務單位自己做調查報告，第二案則由政風處做調查報告。目前第一案與第二案無法確定責任歸屬，但第三案確定責任歸屬之後，就啟動了懲處作業，現在於考績會中。

吳密察重申，絕對沒有隱匿，都用博物館的專業、行政程序再走，沒有這種事。