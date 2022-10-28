國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）28日上午舉行交通政策記者會，針對交通問題提出「五大解方」，並提出停止興建新竹大車站訴求。（王惠慧攝）

交通壅塞是新竹市民最大惡夢，國民黨新竹市長候選人林耕仁28日上午舉行記者會，針對交通問題提出「5大解方」，包括縣市合作推動機捷延伸並串聯輕軌、推動東西向及環狀道路打通環節、建置全市智慧交通中心、道路平權以保障行人安全，以及提升綠能交通如提高電動車補助，並提出「1項訴求」，停止興建新竹大車站。

林耕仁認為，大新竹是共同生活圈，交通問題須縣市攜手合作，包含共同推動機捷延伸，串聯輕軌整體路網，桃園機捷目前也已規畫銜接至南桃園的台鐵中壢站，縣市合作推動機捷延伸至湖口，並透過輕軌串聯竹科。

此外，林耕仁也強調，新竹縣市共同推動武陵斷頭橋銜接台1線替代道路工程，完工後可紓解新竹縣、市南北向的交通，並加速推動跨頭前溪新建橋梁工程，該案市府在2018年5月完成評估案，但目前未獲內政部都委會專案小組審查通過。

在打通環節部分，林耕仁提及5項工程，包含客雅大道向東延伸銜接高翠路道路工程、新竹香山R1道路工程、鳳鼻至香山西濱快速道路工程、頂路拓寬為四線道，慈濟路延伸到公道五路，以及興建關埔空橋。

林耕仁也提出，建置全市智慧交通中心，推動智慧幹線公車系統，透過大數據分析，增設智慧交通動態號誌控制系統監控路況，提早警示塞車路段，導引改道資訊，也依車流狀況，機動調整燈號秒數疏解車潮。他也提到要提升道路平權，保障行人安全，也要推行綠能交通，將公車逐步汰換為低地板公車與電動公車。

至於市民關心的關埔地區塞車問題，市議員張祖琰和林耕仁接連提出短中長期方案，短期包含全面檢討道路標線、讓車道使用極大化等；中期則是加速完成埔頂路拓寬工程、及慈濟路接通公道五路工程，以及光復路一段525巷再拓寬及調撥時段實施；長期則是重視輕軌與特二道路相關規畫。

最後，林耕仁也提出停止興建新竹大車站的訴求，他認為，新竹大車站屬於華而不實的規畫，除了預算從50億元暴增至104億元，也有可能讓已遭切割的新竹都市交通網絡，沒有機會再縫合。