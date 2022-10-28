國民黨立委陳以信今（28）日在立法院稱，他最近接獲檢舉，珍藏在國立故宮博物院的國寶，不慎被故宮人員打破，且事發後故宮高層還打算隱瞞，故他請行政院院長蘇貞昌下令徹查此事，更須追查故宮博物院院長吳密察的責任。對此，吳密察表示並未隱匿消息。中廣董事長趙少康小編則諷刺道：「故宮博物院長吳密察，你GG啦……欸不對，賀密查兄即將榮升！」

針對陳以信的爆料，趙少康小編在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文表示，吳密察會對打破國寶一事下封口令，內心的獨白恐怕是「啊我就怕被罵啊！」但更讓他們驚訝的是，「沒有檢視報告、沒有會議記錄」這種事情，怎麼感覺民進黨天天在做？

趙少康小編指出，真相只有一個，若陳以信的爆料為真，根據行政與政治責任，身為故宮博物院長吳密察應該是「吳密察，你GG啦」；但依據蔡政府的慣例，「欸不對，賀密查兄即將榮升！」

此文引發熱烈討論，網友紛紛表示：「這什麼鬼政府整天在做這些怕事跡敗露的爛事」、「綠能你不能」、「不會吧……暈倒……那是國寶耶」、「故宮國寶數量到底多少，誰來清點？故宮國寶都是真品嗎？誰來鑑定？」「不得點交，不得紀錄，從此消失的文物，到底有多少？」

對此，民進黨立委沈發惠質詢時問及此事，吳密察回應，發生問題之後，就有循著程序報給他，也隨即啟動調查；調查總共分兩路進行，第一案由業務單位自己做調查報告，第二案則由政風處做調查報告。目前第一案與第二案無法確定責任歸屬，但第三案確定責任歸屬之後，就啟動了懲處作業，現在於考績會中。吳重申，絕對沒有隱匿，都用博物館的專業、行政程序再走，沒有這種事。

針對被摔破的文物，故宮博物院今日聲明指出：故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。