台北市立動物園大貓熊「團團」第二次MRI結果出爐，腦部腫瘤擴大，台北市立動物園今表示，有2位大陸專家將來台關心團團。而台北市長柯文哲今上午被問及此事，表示台灣臨床醫學很好，不需要他人協助，「不是我們要他來看」，而是大陸送出單位像嫁媳婦一樣，基於人道來探望，因此才送交申請。

柯文哲今上午出席全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，會後受訪被問及「團團」病情，柯文哲先笑稱，透露大貓熊病情算不算洩露個資，後才認真表示，看過團團的臨床症狀以及MRI資料，也找獸醫師、台大放射科醫師看過，就醫療上坦白講不需要他人協助，畢竟是用醫人技術醫貓熊。

柯表示，不過大陸送出單位主動表達關切，就像親人來探望一樣，希望基於人道理由來探望，台北市政府同意，因此申請函有送去陸委會，故事就這麼簡單。柯強調，不是北市府要陸方來看，因為醫療上沒有問題，而是送出單位像嫁媳婦一樣，覺得大貓熊快掛掉要來看，所以才送出申請函。