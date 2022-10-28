金曲獎作曲家李哲藝寫了十多部台語音樂劇，近期首度挑戰創作台語歌劇《蔥仔開花》，訴說馬偕醫師夫人張聰明的故事，由台北市立國樂團擔任製作和演出，以西方歌劇的形式，聲樂家唱的歌曲是台語歌詞，同時還有國樂團演奏，將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。

李哲藝表示，他過去有不少寫台語音樂劇的經驗，寫台語歌劇是第一次，歌劇的特點在於需以美聲唱法演唱，「音樂劇可以口語化地演唱，但台語歌詞的發音有時和義大利美聲唱法有一些抵觸，因此我創作時，第一個要思考怎麼寫音，才會讓人聽得懂，第二個是必須要和演唱者一起討論，唱出讓人可以理解的台語。」

李哲藝表示，台語有八音音韻，和音樂的旋律很有相關，他舉例，「郵差」這個詞的台語發音，透過不同的旋律，可發出「油菜花」、「油彩」等不同字詞意義的台語發音，「當旋律不一樣，聽到的文字就不一樣，也因此，台語發音比國語發音，在譜寫旋律上還要花費更多功夫。」

此外，李哲藝表示，當他寫完樂曲之後，還需要讓聲樂家實際演唱，「在演唱中有很多細節要和聲樂家溝通清楚，如果有字詞發音不清的地方，可以隨時做調整，必須做到讓觀眾不用盯著字幕，也可以聽得懂的狀態。」

台語歌劇《蔥仔開花》，訴說馬偕醫師夫人張聰明的故事，由台北市立國樂團擔任製作和演出。(圖／臺北市立國樂團提供)

台語歌劇《蔥仔開花》，劇情刻劃時代新女性張聰明，不裹小腳、嫁給外國人馬偕，並隨著他環遊世界，輔助他融入台灣社會，成就他的一番事業，馬偕雖長她16歲，是彼此人生路上的好伴侶。

李哲藝表示，馬偕博士的故事眾人較熟悉，而他的妻子張聰明，過去較少被討論，他在接觸劇本之前，也對張聰明不太了解，深入了解之後，對她特別佩服。

「她可說是那個年代擺脫束縛、沒有綁小腳，還做到環遊世界的女性，甚至比宋美齡早五十年在國際上用英語演講，是時代的先驅，偉大的女性。」李哲藝表示，張聰明對馬偕的傳教和行醫，對台灣多有貢獻，「她可說是當時馬偕在台灣和當地人溝通的橋樑，也是對於台灣未來女權發展的先驅者。」

李哲藝表示，這次的台語歌劇形式獨一無二，「以西方發展純熟的歌劇架構形式，訴說台灣當地的故事，還有國樂團演奏，也呈現了一百多年前的台灣氛圍，表達了一種時代感，是很特殊的設計，希望未來台語歌劇的形式可以延續下去，繼續說台灣的故事。」

演出將於11月4日晚上7時30分、11月6日下午2時30分在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。

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