台灣即將邁入超高齡社會，雲林縣55歲以上老年人占全縣人口35％，雲林縣府勞工暨青年事務發展處為配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，今（28日）在虎尾鎮成立全縣第一處銀髮人才服務據點，每年預計開發300個以上工作機會，提供給55歲以上及依法退休仍有意願繼續工作的民眾開創新生活。

雲林縣銀髮人才服務據點位於虎尾鎮林森路一段426號1樓，今天上午揭牌啟用，服務時間周一至周五上班時間，電話是（05）6329191。

勞青處長張世忠指出，雲林縣銀髮人才服務據點開發適合年長者的非典型就業機會，包含臨時性、部分工時，透過協助在地高齡者就業，促進青銀世代經驗技術傳承，目標為每年開發300個以上工作機會，促成成功就業人數540人次，讓高齡長者在地就業、老化。

張世忠說，日前該處辦理的就業徵才博覽會，媒合率達52％；勞青處今年辦理職訓課程，中高齡的參訓人數206人，比例占69.5％，顯示中高齡者參與勞動市場的意願高，未來會持續提升高齡者勞動參與率。

「雲林縣銀髮人才服務據點」開張，一名65歲原本從事清潔工的女士前往謀職。她表示，年紀大後覺得工作機會越來越少，希望能找到適合的工作，不用跟小孩伸手。

另一名年長女士也表示，有一分工作的話，精神與生活的步調是不一樣的。

張世忠表示，目前雲林縣許多公司面臨缺工問題，也期待有人媒合協助長者能在地就業。

雲科工業區廠商協進會理事長陳麒升說，銀髮人才如果好好運用，不論服務業、工業、商業界應該都會得到人力滿足。